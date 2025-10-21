Россиян предупредили о фейковом чат-боте в Telegram

Россиян предупредили о фейковом чат-боте в Telegram. Об этом 21 октября сообщило РИА Новости.

По данным агентства, аферисты подключают жертву к фейковому чату «Роскомнадзора» и говорят, что она выписала доверенность на имя мошенников.

После злоумышленники переводят пользователя в бот, замаскированный под «Госуслуги». Жертву просят сообщить код подтверждения из шести цифр.

Затем поступают угрозы от аферистов, перед которыми стоит задача — убедить пользователя, что личный кабинет взломан, и забрать деньги.