Российские ученые выявили новые соединения для лечения онкозаболеваний
Российские ученые выявили новые соединения для лечения онкозаболеваний. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты нескольких ведущих институтов разработали серию комплексов редкоземельных металлов с противоопухолевой активностью.

Эти соединения проявляют высокую эффективность против раковых клеток яичников, молочной железы, колоректального рака и легких. Они также перспективны для адресной доставки препаратов, биомаркеров и оптических сенсоров.

Это открывает возможности для изучения механизма действия комплексов на клетки пациентов.