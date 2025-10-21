Российские пенсионеры получат двойную выплату к Новому году

Отмечается, что в декабре двойную выплату назначат пенсионерам, которые получают страховые выплаты. Пожилые россияне получат выплаты в начале декабря — страховую пенсию за декабрь, а в конце декабря — страховую пенсию за январь. Как отметил эксперт, если в декабре 2025 года страховая пенсия российского пенсионера составит 25 237 рублей, то уже в январе ее сумма будет увеличена на 7,6%, что соответствует сумме примерно в 1 900 рублей. Таким образом, в начале декабря российским пенсионерам выплатят текущую сумму, а в конце декабря — уже обновленный размер пенсии, который составит 27 155,01 рублей.

