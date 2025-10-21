Путешественник Федор Конюхов снялся в рекламе на фоне «Рыбацкой деревни»

Федор Конюхов снялся в рекламном ролике известного бренда одежды на фоне гостиничного комплекса «Рыбацкая деревня» под Рязанью. Конюхов к своим 74-м годам поставил более 20 мировых рекордов. Первым в мире достиг пяти полюсов Земли, первым в мире в одиночку пересек Тихий и Атлантический океан на весельной лодке. Совершил самый быстрый одиночный полет на воздушном шаре вокруг света, два раза взошел на Эверест. «Мы чудом нашли день в расписании Федора — между конной экспедицией по дальневосточной тайге и высадкой на одиночную полярную станцию в Антарктиде. На съемку в рыбацкую деревню под Рязанью Федор ехал из аэропорта», — отметили в посте.

