Прокуратура подала в суд на главу больницы в Спас-Клепиках

После проверки специалисты выяснили, что палаты в больнице находятся в ненадлежащем состоянии, также дефекты заметили в процедурном кабинете. По данному факту прокуратура обратилась в суд с иском об обязании медицинское учреждение принять меры к устранению нарушений.

Прокуратура подала в суд на главу больницы в Спас-Клепиках. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

