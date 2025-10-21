Полицейские поймали рецидивиста, который обокрал рязанские супермаркеты

В полицию обратился работник магазина и сообщил, что с витрин пропало несколько дорогостоящих продуктов питания. Позже в отдел поступила информация о краже из другого супермаркета. По приметам полицейские узнали 38-летнего рязанца. Ранее его неоднократно осудили за кражи из магазинов, содержание притона для употребления наркотиков и фиктивную регистрацию иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело.