Писатель Захар Прилепин взял паузу в литературной деятельности

Отмечается, что решение принято в связи со сроком нового военного контракта. «Иногда надо прекращать писать, иногда надо жить. Для того, чтобы хорошо писать, надо сначала хорошо жить», — поделился автор. Он подчеркнул, что его программы записываются заранее, за три-четыре месяца, поскольку он часто находится в командировках и занят по контрактам. Готовые выпуски выходят в эфир, когда он служит.

Ранее стало известно, что Прилепин намерен заключить новый военный контракт и вернуться на фронт.