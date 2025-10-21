Рязань
Писатель Захар Прилепин взял паузу в литературной деятельности
Отмечается, что решение принято в связи со сроком нового военного контракта. «Иногда надо прекращать писать, иногда надо жить. Для того, чтобы хорошо писать, надо сначала хорошо жить», — поделился автор. Он подчеркнул, что его программы записываются заранее, за три-четыре месяца, поскольку он часто находится в командировках и занят по контрактам. Готовые выпуски выходят в эфир, когда он служит.

По словам Прилепина, в настоящее время выходит его шоу «Захар Плюс», для которого он заранее записал 16 выпусков. Этого, по его мнению, хватит примерно на половину срока контракта. Он также сообщил, что планирует записать несколько выпусков уроков русского языка — приблизительно восемь-двенадцать.

Ранее стало известно, что Прилепин намерен заключить новый военный контракт и вернуться на фронт.