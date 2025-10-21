Первого зампреда Рязоблдумы наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством»
Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Павлович Шевырев был удостоен высокой государственной награды. Согласно информации с официального сайта публикации правовых актов, указом Президента Российской Федерации он награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Фото: Официальный сайт Рязанской областной Думы