Первого зампреда Рязоблдумы наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством»

Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Павлович Шевырев был удостоен высокой государственной награды. Согласно информации с официального сайта публикации правовых актов, указом Президента Российской Федерации он награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.