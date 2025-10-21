Павел Малков: в системе «Безопасный город» уже более 3000 камер по всей области

По словам главы региона, информация с устройств собирается в одном месте, современные системы с участием искусственного интеллекта автоматически определяют происшествия, вандализм, мусор или плохую уборку улиц. Данные доступны для правоохранителей, что повышает уровень безопасности жителей.

К системе «Безопасный город» подключили более 3000 камер в Рязанской области. Об этом сказал губернатор Павел Малков в комментарии журналистам после заседания регионального правительства, 21 октября.

«С помощью „Безопасного города“ большое количество инцидентов уже оперативно отработано и проанализировано, а раньше приходилось долго искать, какая именно камера могла зафиксировать какой-то конкретный случай. Систему будем и дальше развивать. В приоритете — подключение к ней социальных объектов, в первую очередь образовательных учреждений, и всех общественных пространств, где бывает много людей», — отметил Малков.

Руководитель минцифры области Максим Соников уточнил, что к концу 2024 года в регионе было около 1800 камер, а сейчас их уже свыше 3200, из них порядка 450 оснащены функцией распознавания лиц. Основной поток — почти 2700 устройств работает в Рязани. Активно расширяется система и в муниципалитетах, где действует около 500 видеопотоков.

В 2025 году в областном центре установлено 250 камер в парках, на пешеходных зонах и перекрестках, в том числе в Нижнем городском парке, парке Дружбы, на Аллее Росгвардии. Поэтапно подключаются школы, детские сады, поликлиники и спортивные комплексы, в системе «Безопасный город» уже порядка 50 таких соцобъектов.

До конца года добавят еще порядка 150 систем наблюдения и еще 105 — в общественных местах.

На этапе тестировки находятся программные платформы, которые помогут использовать систему для формирования комфортной городской среды. В следующем году наиболее эффективный программный продукт внедрят в практику.