Павел Малков: в системе «Безопасный город» уже более 3000 камер по всей области
К системе «Безопасный город» подключили более 3000 камер в Рязанской области. Об этом сказал губернатор Павел Малков в комментарии журналистам после заседания регионального правительства, 21 октября.

По словам главы региона, информация с устройств собирается в одном месте, современные системы с участием искусственного интеллекта автоматически определяют происшествия, вандализм, мусор или плохую уборку улиц. Данные доступны для правоохранителей, что повышает уровень безопасности жителей.

«С помощью „Безопасного города“ большое количество инцидентов уже оперативно отработано и проанализировано, а раньше приходилось долго искать, какая именно камера могла зафиксировать какой-то конкретный случай. Систему будем и дальше развивать. В приоритете — подключение к ней социальных объектов, в первую очередь образовательных учреждений, и всех общественных пространств, где бывает много людей», — отметил Малков.

Руководитель минцифры области Максим Соников уточнил, что к концу 2024 года в регионе было около 1800 камер, а сейчас их уже свыше 3200, из них порядка 450 оснащены функцией распознавания лиц. Основной поток — почти 2700 устройств работает в Рязани. Активно расширяется система и в муниципалитетах, где действует около 500 видеопотоков.

В 2025 году в областном центре установлено 250 камер в парках, на пешеходных зонах и перекрестках, в том числе в Нижнем городском парке, парке Дружбы, на Аллее Росгвардии. Поэтапно подключаются школы, детские сады, поликлиники и спортивные комплексы, в системе «Безопасный город» уже порядка 50 таких соцобъектов.

До конца года добавят еще порядка 150 систем наблюдения и еще 105 — в общественных местах.

На этапе тестировки находятся программные платформы, которые помогут использовать систему для формирования комфортной городской среды. В следующем году наиболее эффективный программный продукт внедрят в практику.