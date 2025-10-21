Опубликован момент серьезного ДТП с мотоциклистом в Рязани
Авария произошла во вторник, 21 октября, на улице Новоселов. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в поворачивающий автомобиль. Информации о состоянии байкера нет. Ранее появилось видео с места происшествия.
