Нарышкин заявил о подготовке европейских союзников по НАТО к войне с Россией

Как заявил Нарышкин, перед ними поставлена задача в максимально короткие сроки обеспечить силы быстрого реагирования альянса необходимым вооружением и ресурсами. Кроме того, он сообщил, что страны ЕС начали кратно наращивать объемы выпуска продукции ВПК.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ заявил, что европейские союзники по НАТО готовятся к войне с Россией. Его слова передало ТАСС.

