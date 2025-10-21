Рязань
На выезде из Москвы в ДТП разбились двое регбистов

На выезде из Москвы в ДТП разбились двое регбистов. Об этом сообщили в группе «Плохие новости 18+" в «ВК».

ДТП случилось ночью 18 октября на участке Ленинградского шоссе от ТРЦ «Зеленопарк» до поселка городского типа Ржавки (направление в сторону области). Audi влетел в столб.

Со ссылкой на очевидцев в публикации отмечается, что автомобиль двигался со скоростью около 200 км/ч.

В пресс-службе Зеленоградской школы регби сообщили, что в ДТП погибли спортсмены 20-летний Захар Морозов и 21-летний Виталий Чазов.

Кроме того, в салоне иномарки находилась 20-летняя девушка. Она выжила. Пассажирка получила перелом таза и уже переведена из реанимации в обычную палату.

Фото: группа «Зеленоградское регби» в «ВК», соцсети, видео: соцсети