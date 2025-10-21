Министр культуры Рязанской области Рохлина покинула пост
Министр культуры Рязанской области Елена Рохлина покинула пост. Информация о ней исчезла с сайта регионального правительства.
