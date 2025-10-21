Министр культуры Рязанской области Рохлина покинула пост

Исполняющей обязанности министра назначена Елена Солохина. Напомним, Рохлина занимала пост с сентября 2024 года.

Фото на главной — личная страница Елены Рохлиной в «ВК», в галерее — и. о. министра Елена Солохина