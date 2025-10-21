Рязань
Лидеры стран Евросоюза призвали остановить конфликт на Украине по линии фронта
Отмечается, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для российско-украинских переговоров. Лидеры ЕС подчеркнули, что Украина должна быть в максимально сильной позиции до, во время и после любого прекращения огня.

Лидеры стран Евросоюза призвали остановить конфликт на Украине по линии фронта. Их заявление опубликовано на сайте британского правительства, пишут «Ведомости».

Отмечается, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для российско-украинских переговоров.

Лидеры ЕС подчеркнули, что Украина должна быть в максимально сильной позиции до, во время и после любого прекращения огня.

Они заявили о намерении усиливать давление на российскую экономику и оборонную промышленность до тех пор, пока президент России Владимир Путин «не будет готов заключить мир».