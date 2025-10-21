Лидеры стран Евросоюза призвали остановить конфликт на Украине по линии фронта

Отмечается, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для российско-украинских переговоров. Лидеры ЕС подчеркнули, что Украина должна быть в максимально сильной позиции до, во время и после любого прекращения огня.

Они заявили о намерении усиливать давление на российскую экономику и оборонную промышленность до тех пор, пока президент России Владимир Путин «не будет готов заключить мир».