Госдума поддержала проект запрета табака и вейпов на остановках

Изменения предлагается внести в статью 19 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции». Инициатива запрещает розничную продажу табачных изделий и никотинсодержащей продукции на остановочных пунктах всех видов общественного транспорта, включая городской и пригородный. Авторы законопроекта указывают, что такой вид реализации делает продукцию легкодоступной для населения, особенно для молодежи.