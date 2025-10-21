Госдума поддержала проект запрета табака и вейпов на остановках. Об этом пишет РИА Новости.
Изменения предлагается внести в статью 19 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции».
Инициатива запрещает розничную продажу табачных изделий и никотинсодержащей продукции на остановочных пунктах всех видов общественного транспорта, включая городской и пригородный.
Авторы законопроекта указывают, что такой вид реализации делает продукцию легкодоступной для населения, особенно для молодежи.
Кроме того, отмечается, что продажа табачных изделий на остановках увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.