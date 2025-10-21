ГК «Зелёный сад — наш дом» подарила подарки рязанцам, которые прожили в браке 50 и 60 лет

ГК «Зелёный сад — наш дом» подарила подарки рязанцам, которые прожили в браке 50 и 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе строительной компании.

Праздник в честь юбиляров под названием «Золото и бриллианты Рязанской земли» прошел во Дворце торжеств в Рязани.

Первый зампред облправительства Денис Боков поздравил супругов от имени губернатора Павла Малкова. Он подчеркнул, что семья является основой традиционных ценностей.

Директор ГБУ Рязанской области «Сервис-ЗАГС» Антонина Всемирнова рассказала истории знакомства и семейной жизни каждой из пар. Начальник ЗАГСа Елена Сорокина вручила тринадцати семьям благодарственные письма и подарки — бытовую технику. Спонсором приобретения подарков стал «Зелёный сад — наш дом».

«В компании с особым вниманием относятся не только к сотрудникам, но и к их семьям. Многие корпоративные мероприятия, в том числе ежегодные поездки в Беларусь на День Победы, рассчитаны на взрослых и детей. В ГК „Зелёный сад — наш дом“ уверены, что счастливые семьи — это надёжная опора для коллектива компании и залог успешного будущего всей страны», — отметили в строительной компании.