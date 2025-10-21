Депутаты предложили предупреждать россиян об отключениях воды, света и газа по СМС

Инициативу предложили в Госдуме. Депутаты предлагают, чтобы сообщения автоматически приходили всем, у кого есть аккаунт на «Госуслугах». По словам авторов идеи, письма и push-уведомления часто теряются или приходят слишком поздно, а СМС точно дойдёт вовремя.

