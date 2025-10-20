Жительницу Коми могут отправить в колонию за обман рязанских пенсионеров

Установлено, что в июле 2025 года 52-летняя женщина решила подработать курьером телефонных мошенников. По инструкции она приехала в областной центр на указанный адрес и забрала у обманутого 85-летнего мужчины 720 тыс. рублей. Злоумышленница забрала себе процент, остальное — перевела сообщникам. В отношении женщины возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ее заключили под стражу. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до шести лет.

