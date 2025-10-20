Зеленский заявил о приближении окончания конфликта на Украине

Как заявил Зеленский, завершить конфликт быстро не удастся. Однако, по его мнению, предпосылки для приближения к миру есть. «Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится», — сказал он.

Владимир Зеленский заявил о приближении окончания конфликта на Украине. Его слова 20 октября передает «Страна.ua».

