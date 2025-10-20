В Рязанскую область направят 2,6 млн рублей на программу «Земский тренер»

Рязань
В Рязанскую область для реализации программы «Земский тренер» из федерального бюджета направят два миллиона 640 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правительства России.

Средства выделили для компенсационных выплат работникам сферы физической культуры и спорта, которые переехали в населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек. Для получения денег необходимо заключить трудовой договор и отработать в спортивной организации не менее пяти лет. Размер выплаты не уточняется.

Кроме того, на сайте правительства РФ отметили, что программу запустят во всех регионах России с 2026 года.

Напомним, для борьбы с дефицитом кадров в медицинских и образовательных учреждениях Рязанской области уже реализуются программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель».