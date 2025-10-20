В рязанском магазине продавали алкоголь с нарушениями

В рязанском магазине продавали алкоголь с нарушениями. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

С 17 по 19 октября полицейские провели рейды. Они установили, что в магазине на улице Зубковой в Рязани продавали алкоголь в розницу с нарушениями. Всего изъяли 16 литров спиртного.

Кроме того, во время рейдов в регионе пресекли 72 нарушения миграционного законодательства.

В Рязани на иностранцев составили 20 административных протоколов. 11 рязанцев привлекут к ответственности за нарушение правил привлечения к труду.