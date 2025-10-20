В Рязанской области задержали владельца плантации конопли из Подмосковья

В Рязанской области полицейские задержали 50-летнего жителя Подмосковья, который занимался культивированием конопли и изготовлением марихуаны в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники заметили плантацию конопли в лесу недалеко от деревни Ханино и решили установить наблюдение.

Когда 50-летний житель Шатурского района Московской области приехал на велосипеде, чтобы собрать листья, его задержали. В итоге было изъято 69 растений конопли. Позже в его квартире нашли три банки с готовой марихуаной. Подозреваемый заявил, что делал наркотики для личного употребления, так как увлекается растафарианством.

Выяснилось, что ранее судимый за кражу мужчина облюбовал участок земли и ухаживал за растениями, а затем изготавливал из них марихуану у себя дома. В ходе обыска в его квартире обнаружили три трехлитровые банки с готовой марихуаной общим весом 1,2 кг.

В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование и хранение наркотиков. Расследование продолжается.