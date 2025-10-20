Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
Втр, 21
Срд, 22
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 81.80 / 81.60 20/10 17:19
Нал. EUR 95.67 / 96.67 20/10 17:19
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 639
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 120
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 999
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 719
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области задержали владельца плантации конопли из Подмосковья
В Рязанской области полицейские задержали 50-летнего мужчину из Подмосковья, который выращивал коноплю и изготовил из нее 1,2 кг марихуаны. Оперативники заметили плантацию конопли в лесу недалеко от деревни Ханино и решили установить наблюдение. Когда мужчина приехал на велосипеде, чтобы собрать листья, его задержали. В итоге было изъято 69 растений конопли. Позже в его квартире нашли три банки с готовой марихуаной. Подозреваемый заявил, что делал наркотики для личного употребления, так как увлекается растафарианством. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование и хранение наркотиков. Расследование продолжается.

В Рязанской области полицейские задержали 50-летнего жителя Подмосковья, который занимался культивированием конопли и изготовлением марихуаны в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники заметили плантацию конопли в лесу недалеко от деревни Ханино и решили установить наблюдение.

Когда 50-летний житель Шатурского района Московской области приехал на велосипеде, чтобы собрать листья, его задержали. В итоге было изъято 69 растений конопли. Позже в его квартире нашли три банки с готовой марихуаной. Подозреваемый заявил, что делал наркотики для личного употребления, так как увлекается растафарианством.

Выяснилось, что ранее судимый за кражу мужчина облюбовал участок земли и ухаживал за растениями, а затем изготавливал из них марихуану у себя дома. В ходе обыска в его квартире обнаружили три трехлитровые банки с готовой марихуаной общим весом 1,2 кг.

В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование и хранение наркотиков. Расследование продолжается.