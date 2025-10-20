В Рязанской области за неделю потушили 14 пожаров
Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону. Среди пожаров 8 техногенных и 6 загораний мусора. Уточняется, что в ходе происшествий 7 строений было уничтожено и повреждено. Погибших и пострадавших не было.
