В Рязанской области осудили мать, которая разбила дочери голову банкой

Установлено, что в июне 2025 года осужденная в ходе ссоры нанесла дочери удар стеклянной банкой по голове, причинив ей телесные повреждения. Свою вину она признала, в содеянном раскаялась. Суд назначил виновной наказание в виде 60 часов обязательных работ.

В Рязанской области осудили мать, которая разбила дочери голову банкой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в июне 2025 года осужденная в ходе ссоры нанесла дочери удар стеклянной банкой по голове, причинив ей телесные повреждения.

Свою вину она признала, в содеянном раскаялась.

Суд назначил виновной наказание в виде 60 часов обязательных работ.