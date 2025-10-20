В Рязанской области осудили мать, которая разбила дочери голову банкой
Установлено, что в июне 2025 года осужденная в ходе ссоры нанесла дочери удар стеклянной банкой по голове, причинив ей телесные повреждения. Свою вину она признала, в содеянном раскаялась. Суд назначил виновной наказание в виде 60 часов обязательных работ.
