В рязанский СИЗО пытались пронести два телефона и наушники в тюбике с кремом

Инцидент произошел в следственном изоляторе № 1. При досмотре посылки обнаружили два сотовых телефона, USB-шнур, наушники и два зарядных устройства в тюбике с кремом. Проводится проверка. За нарушение грозит ответственность по статье 19.12 КоАП РФ.

