В Рязани подвели итоги театрального сезона и вручили награды «Зеркала сцены»

В Рязани состоялась XI премия «Зеркало сцены — 2025». Торжество провели в воскресенье, 19 октября, в театре драмы. Церемонию награждения посвятили 930-летию Рязани. Ведущие вечера Михаил Шилов и Евгения Вайс заявили, что наступило подходящее время, чтобы «отметить день города в театре и главный театральный праздник в городе».

В течение нескольких дней жюри отсматривало 10 лучших театральных постановок и выбирало, кому вручить награду в каждой из 16 номинаций и специальные призы. В состав группы независимых экспертов вошли театральный критик Елена Покорская, доктор искусствоведения Светлана Наборщикова, обозреватель отдела «Культура» в «Комсомольской правде» Анастасия Плешакова. Профессиональное жюри возглавил театровед Вадим Щербаков.

Шесть призов премии забрал Рязанский театр юного зрителя:

«Лучшая работа хореографа» — Алла Урбанская, «Блик твоей души (16+)»;

«Лучшая работа художника по костюмам» — Юлия Ксёнзова, спектакль «Сказка о потерянном времени"(6+);

«Лучшая роль в спектакле для детской или подростковой аудитории» — Дмитрий Мазепа, «Сказка о потерянном времени» (6+) и «Ревизор (12+)»;

«Лучший спектакль малой формы» — «Блик твоей души (6+)»;

«Лучший спектакль для детей» — «Сказка о потерянном времени (6+)»;

«За оригинальное прочтение роли городничего в спектакле «Ревизор (12+)» — Владимир Баранов.

Рязанский музыкальный театр стал победителем также в шести номинациях:

«Лучшая роль второго плана» — Ирина Маненкова, «Севастопольский вальс (12+)» и «Бременские музыканты (6+)»;

«Лучший молодой актёр» — Даниил Степанов;

«Лучшая женская роль» — Алёна Силивестрова, «Севастопольский вальс (6+)»;

«Лучшая мужская роль» — Даниил Казаков, «Сирано де Бержерак (12+)»;

«За высокую музыкальную культуру» — Сергей Кисс;

«За удачный дебют» — Ксения Константинова, «Севастопольский вальс (12+)».

Рязанский театр кукол выиграл призы в пяти номинациях:

«Лучшее музыкальное оформление» — Артём Тульчинский, «Конёк-Горбунок» (6+);

«Лучшая работа художника-постановщика» — Анна Репина и Лариса Микина-Прободяк, «Тёплый хлеб (6+)»;

«Лучшая работа художника по свету» — Юрий Лебедев, «Конёк-Горбунок (6+)»;

«Лучшая работа режиссёра» — Анна Коонен, «Конёк-Горбунок (6+)»;

«Лучший спектакль большой формы» — «Конёк-Горбунок (6+)».

Рязанский театр драмы одержал победу в двух номинациях: «За артистическое обаяние» (Мария Звонарёва) и «Мастер» (Елена Худобородова).

Награду «Зеркала сцены» в специальной номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства вручили Юрию Борисову.

Во время премии рязанцам показали юмористический ролик. По словам ведущей представленной на экране программы, героем видео стал «выдающийся из всех мест эксперт, широко известный своими комментариями под каждым постом, где есть слово «доколе», Яков Душин». Вымышленный ученый рассуждает, что Рязань возникла вокруг площади Театральной, от которой «пошло все». По его мнению, именно лешие, домовые и русалки стали первыми сотрудниками древнего театра, а для сплочения людей в здании проводился сакральный обряд единения под названием «Репа».

Ученый Душин также рассказал зрителям, что использует не искусственный интеллект, а натуральный, «головной», который выдает только факты, самые аргументированные и фальсифицированные.

Кроме того, на протяжении всего вечера для гостей выступали музыкальная группа Spokanki и театр танца «Огни».

Фото: Елена и Петр Чирковы