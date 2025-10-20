В Рязани объявили сбор средств для четырехлетней девочки с лейкозом

Рязань
В Рязани идет сбор средств для 4-летней Софии Левочкиной из Старожилова, больной лейкозом III стадии. Диагноз поставлен в июле 2025 года. После частичного лечения в Областной детской больнице Софии нужна химиотерапия препаратом «Блинцито» — из-за аллергии на бесплатные лекарства. «Одна ампула лекарства стоит 200 тысяч рублей. А Сонечке их нужно 13 ампул. Для нашей семьи это неподъёмная сумма», — объяснила мать девочки. Заведующая отделением химиотерапии М. Юдакова подчеркнула, что «Блинцито» спасает самых сложных пациентов, давая им шанс на выздоровление. Сбор средств ведет благотворительная организация «Рязанский фонд помощи детям». Дополнительная информация и реквизиты — по ссылке.

В Рязани объявили сбор средств для четырехлетней Софии Левочкиной из Старожилова, которая страдает от лейкоза. С просьбой разместить информацию в РЗН. Инфо обратилась мать девочки, собрать осталось чуть больше миллиона рублей.

Рак крови III стадии ребенку диагностировали в июле 2025 года. Девочка частично прошла лечение в Областной детской больнице, сейчас ей нужна химиотерапия. В больнице выяснилось, что на бесплатный препарат для химиотерапии у Софии серьезная аллергическая реакция.

«Нам срочно нужен препарат „Блинцито“. Одна ампула лекарства стоит 200 тысяч рублей. А Сонечке их нужно 13 ампул. Для нашей семьи это неподъёмная сумма. Мы никогда не сможем купить такой дорогой препарат», — рассказала мать девочки.

Сбор средств ведет благотворительная организация «Рязанский фонд помощи детям». В публикации о четырехлетней Софии приводятся слова заведующей отделением химиотерапии областной детской больницы Марины Юдаковой: «Мы используем „Блинцито“ у самых сложных пациентов. Речь идет о группе пациентов, у которых раньше не было особых шансов на успех. Сейчас благодаря „Блинцито“ эти дети стали выздоравливать».

Дополнительная информация и реквизиты — по ссылке.