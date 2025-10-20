В Рязани объявили сбор средств для четырехлетней девочки с лейкозом

В Рязани объявили сбор средств для четырехлетней Софии Левочкиной из Старожилова, которая страдает от лейкоза. С просьбой
Рак крови III стадии ребенку диагностировали в июле 2025 года. Девочка частично прошла лечение в Областной детской больнице, сейчас ей нужна химиотерапия. В больнице выяснилось, что на бесплатный препарат для химиотерапии у Софии серьезная аллергическая реакция.
«Нам срочно нужен препарат „Блинцито“. Одна ампула лекарства стоит 200 тысяч рублей. А Сонечке их нужно 13 ампул. Для нашей семьи это неподъёмная сумма. Мы никогда не сможем купить такой дорогой препарат», — рассказала мать девочки.
Сбор средств ведет благотворительная организация «Рязанский фонд помощи детям». В публикации о четырехлетней Софии приводятся слова заведующей отделением химиотерапии областной детской больницы Марины Юдаковой: «Мы используем „Блинцито“ у самых сложных пациентов. Речь идет о группе пациентов, у которых раньше не было особых шансов на успех. Сейчас благодаря „Блинцито“ эти дети стали выздоравливать».
Дополнительная информация и реквизиты — по