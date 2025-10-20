В Рязани объявили поиски 40-летнего Ильи Фролова

Местонахождение мужчины неизвестно с 6 октября. Приметы: рост 164 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Одежда: темно-синяя с голубыми вставками куртка, темно-синяя футболка, темно-синие штаны, черные кроссовки. Любую информацию о пропавшем просят сообщать по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.