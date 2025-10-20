В Рязани на площади Попова демонтировали старую торговую палатку

В Рязани продолжаются работы по демонтажу нестационарных торговых объектов, с собственниками которых были расторгнуты договора на размещение. Об этом сообщила администрация города. 20 октября в рамках данной программы был принудительно убран киоск на площади Попова. Оставшийся после демонтажа мусор будет вывезен силами городской администрации в ближайшее время. С начала года в Рязани было расторгнуто 26 договоров на размещение торговых объектов. Из них 11 владельцев самостоятельно демонтировали свои киоски, а два объекта были убраны принудительно. В настоящее время продолжается работа с собственниками еще 10 объектов.

