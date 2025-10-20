В России спрогнозировали подорожание вторичного жилья в 2026 году на 10-12%

Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов отметил, что соотношение цен на готовое жилье между городами останется примерно таким же. Снижение ключевой ставки, которое ожидается со второй половины года, приведет к возобновлению кредитования на покупку недвижимости по рыночным ставкам. Это, в свою очередь, увеличит спрос на вторичное жилье на 15% по сравнению с предыдущими показателями. Объем предложения останется на текущем уровне, так как рост спроса будет компенсирован возвращением на рынок продавцов, которые в 2024 году решили сдавать свое жилье, а не продавать его.

В России спрогнозировали подорожание вторичного жилья в 2026 году на 10-12%. Об этом пишет «Газета. ру».

Согласно данным федерального портала «Мир квартир», за третий квартал 2025 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 1,5% в 53 российских городах и составила 122,4 тыс. рублей.