В России призвали строго контролировать выпуск товаров с изображением президента

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости тщательной проверки всех товаров с изображением главы государства, передает «Абзац».
Он подчеркнул, что производители таких товаров должны проходить обязательные разъяснительные беседы с правоохранительными органами.
По словам Бородина, продавцы, желающие вывести на рынок продукцию с изображением президента, должны ответить на ряд вопросов, чтобы удостовериться в законности и цели выпуска таких товаров. Он отметил, что в последнее время наблюдается тенденция, когда любой желающий может создать продукцию с изображением президента без должного контроля.
«Необходимо согласовывать такие вещи. Мы должны понимать, что несет в общество та или иная продукция. Ответственность за использование имени президента должна быть четко прописана в законодательстве», — добавил он.
Бородин также отметил, что товары с изображением Владимира Путина должны получать разрешение от контролирующих органов, а в идеале — от самой Администрации Президента.