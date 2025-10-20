Рязань
В России призвали строго контролировать выпуск товаров с изображением президента
Руководитель ФПБК Виталий Бородин заявил о необходимости тщательной проверки всех товаров с изображением президента. Производители обязаны проходить разъяснительные беседы с правоохранителями. Продавцы должны отвечать на вопросы для подтверждения законности и целей выпуска продукции. Отмечена проблема отсутствия контроля: любой может создавать такие товары без согласования. Бородин подчеркнул, что использование имени президента должно быть строго регламентировано законом, а выпуск продуктов с его изображением требует разрешений от контролирующих органов, а в идеале — от Администрации Президента.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости тщательной проверки всех товаров с изображением главы государства, передает «Абзац».

Он подчеркнул, что производители таких товаров должны проходить обязательные разъяснительные беседы с правоохранительными органами.

По словам Бородина, продавцы, желающие вывести на рынок продукцию с изображением президента, должны ответить на ряд вопросов, чтобы удостовериться в законности и цели выпуска таких товаров. Он отметил, что в последнее время наблюдается тенденция, когда любой желающий может создать продукцию с изображением президента без должного контроля.

«Необходимо согласовывать такие вещи. Мы должны понимать, что несет в общество та или иная продукция. Ответственность за использование имени президента должна быть четко прописана в законодательстве», — добавил он.

Бородин также отметил, что товары с изображением Владимира Путина должны получать разрешение от контролирующих органов, а в идеале — от самой Администрации Президента.