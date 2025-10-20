В России могут ввести пожизненное заключение за привлечение детей к диверсиям

В Госдуму России будет внесен законопроект, который предполагает введение строгих наказаний, включая пожизненное лишение свободы, за вовлечение детей в диверсионные сообщества. Об этом 20 октября сообщила вице-спикер парламента Ирина Яровая. По ее словам, законопроект направлен на борьбу с диверсиями и будет касаться организаторов, которые привлекают несовершеннолетних к преступной деятельности. Также планируется отменить сроки давности для подобных преступлений.

