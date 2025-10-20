Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
Втр, 21
Срд, 22
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 81.80 / 81.60 20/10 17:19
Нал. EUR 95.67 / 96.67 20/10 17:19
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 639
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 120
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 999
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 719
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В ОП предложили увеличить срок обучения в школах до 12 лет
Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил о необходимости увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет и начинать учёбу с шести лет, пишет ТАСС. По его мнению, это соответствует международным стандартам и современным требованиям образования, так как школьная программа становится сложнее, а объём знаний растёт. Гриб отметил, что многие дети уже с пяти-шести лет готовятся к первому классу, но полноценное образование получают только в школе. Он считает, что вопрос 12-летнего образования стоит обсудить и решить в ближайшие 1-2 года, что улучшит качество подготовки к вузам и средне-профессиональному обучению. Обсуждение инициативы будет проходить при Минпросвещения с привлечением педагогов и родителей.

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб высказал мнение о необходимости увеличения срока обучения в российских школах с 11 до 12 лет, а также о том, что дети должны начинать учёбу с шести лет. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что такая мера соответствует современным требованиям образования и является стандартом для большинства развитых стран.

Гриб отметил, что школьная программа становится всё более сложной, и объем знаний, который необходимо усвоить учащимся, значительно возрос. «С каждым годом количество предметов и научных дисциплин увеличивается, и это уже сложно уложить в 11 лет», — пояснил он. Также он обратил внимание на то, что многие дети уже с пяти-шести лет готовятся к программе первого класса, но полноценное образование они получают только в школе.

По его мнению, вопрос о введении 12-летнего образования следует обсудить и решить в ближайшие год-два, так как это положительно скажется на качестве школьного образования и подготовит учащихся к университетскому и средне-профессиональному обучению.

Гриб добавил, что обсуждение этой инициативы будет активно проходить в Общественной палате, Российской академии образования и на общественном совете при Минпросвещения. Он призвал педагогическое и родительское сообщества подключиться к этому важному диалогу.