В ОП предложили увеличить срок обучения в школах до 12 лет

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил о необходимости увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет и начинать учёбу с шести лет, пишет ТАСС. По его мнению, это соответствует международным стандартам и современным требованиям образования, так как школьная программа становится сложнее, а объём знаний растёт. Гриб отметил, что многие дети уже с пяти-шести лет готовятся к первому классу, но полноценное образование получают только в школе. Он считает, что вопрос 12-летнего образования стоит обсудить и решить в ближайшие 1-2 года, что улучшит качество подготовки к вузам и средне-профессиональному обучению. Обсуждение инициативы будет проходить при Минпросвещения с привлечением педагогов и родителей.

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб высказал мнение о необходимости увеличения срока обучения в российских школах с 11 до 12 лет, а также о том, что дети должны начинать учёбу с шести лет. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что такая мера соответствует современным требованиям образования и является стандартом для большинства развитых стран.

Гриб отметил, что школьная программа становится всё более сложной, и объем знаний, который необходимо усвоить учащимся, значительно возрос. «С каждым годом количество предметов и научных дисциплин увеличивается, и это уже сложно уложить в 11 лет», — пояснил он. Также он обратил внимание на то, что многие дети уже с пяти-шести лет готовятся к программе первого класса, но полноценное образование они получают только в школе.

По его мнению, вопрос о введении 12-летнего образования следует обсудить и решить в ближайшие год-два, так как это положительно скажется на качестве школьного образования и подготовит учащихся к университетскому и средне-профессиональному обучению.

Гриб добавил, что обсуждение этой инициативы будет активно проходить в Общественной палате, Российской академии образования и на общественном совете при Минпросвещения. Он призвал педагогическое и родительское сообщества подключиться к этому важному диалогу.