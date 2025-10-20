В ОП предложили увеличить срок обучения в школах до 12 лет

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб высказал мнение о необходимости увеличения срока обучения в российских школах с 11 до 12 лет, а также о том, что дети должны начинать учёбу с шести лет. Об этом пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что такая мера соответствует современным требованиям образования и является стандартом для большинства развитых стран.
Гриб отметил, что школьная программа становится всё более сложной, и объем знаний, который необходимо усвоить учащимся, значительно возрос. «С каждым годом количество предметов и научных дисциплин увеличивается, и это уже сложно уложить в 11 лет», — пояснил он. Также он обратил внимание на то, что многие дети уже с пяти-шести лет готовятся к программе первого класса, но полноценное образование они получают только в школе.
По его мнению, вопрос о введении 12-летнего образования следует обсудить и решить в ближайшие год-два, так как это положительно скажется на качестве школьного образования и подготовит учащихся к университетскому и средне-профессиональному обучению.
Гриб добавил, что обсуждение этой инициативы будет активно проходить в Общественной палате, Российской академии образования и на общественном совете при Минпросвещения. Он призвал педагогическое и родительское сообщества подключиться к этому важному диалогу.