В Москве задержали экс-зампреда правительства Ульяновской области

По данным РИА Новости, задержан Владимир Пушкарев, который курировал сферы ЖКХ, строительства и экологии в регионе с июля 2024 года. Он покинул свой пост в сентябре 2025 года. Региональное управление СК России заявило о том, что в отношении бывшего зампреда правительства возбудили уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

