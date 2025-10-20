В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Украинская армия лишилась до 1575 солдат. ВС РФ освободили Ленино в ДНР. Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, места хранения ударных БПЛА. ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 129 беспилотников самолетного типа ВСУ.