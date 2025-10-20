Рязань
В Госдуме предложили модернизировать пенсионную систему для молодежи
Пенсионная система России требует изменений для обеспечения достойной старости молодежи, заявил Сергей Гаврилов, председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности. Он подчеркнул необходимость создания условий для накоплений и долгосрочных сбережений с доходом от инвестиций, а не введения новых ограничений. Гаврилов предложил перераспределить взносы: крупные компании должны платить больше, малый бизнес — меньше, а для самозанятых и ИП — ввести автоматическое начисление минимального взноса. Он отметил, что бюджетная поддержка программы долгосрочных сбережений и модернизация инвестирования с выбором уровня риска помогут молодым людям увереннее смотреть в будущее и обеспечить стабильную пенсию.

Он отметил, что важно предоставлять молодежи возможности для накоплений, а не вводить новые ограничения.

Гаврилов подчеркнул, что пенсионная система должна помочь гражданам участвовать в долгосрочных сбережениях и получать доход от инвестиций. Каждый взнос должен работать и приносить результат к моменту выхода на пенсию. Он предложил пересмотреть систему взносов, чтобы крупные компании платили больше, а малый бизнес — меньше. Также депутат предложил автоматическое начисление минимального взноса для самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, Гаврилов отметил важность точного учёта взносов, чтобы информация о трудовой деятельности работников была корректной. Он считает, что программа долгосрочных сбережений с поддержкой бюджета поможет людям задумываться о будущем. Модернизация инвестирования позволит вкладчикам выбирать уровень риска и доходности. По мнению Гаврилова, если государство будет двигаться в этом направлении, молодое поколение сможет уверенно встретить старость.