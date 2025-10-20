В Госдуме предложили модернизировать пенсионную систему для молодежи

Пенсионная система в России нуждается в изменениях, чтобы молодые люди могли рассчитывать на достойную старость. Об этом заявил Сергей Гаврилов, председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, передало Life.ru.

Он отметил, что важно предоставлять молодежи возможности для накоплений, а не вводить новые ограничения.

Гаврилов подчеркнул, что пенсионная система должна помочь гражданам участвовать в долгосрочных сбережениях и получать доход от инвестиций. Каждый взнос должен работать и приносить результат к моменту выхода на пенсию. Он предложил пересмотреть систему взносов, чтобы крупные компании платили больше, а малый бизнес — меньше. Также депутат предложил автоматическое начисление минимального взноса для самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, Гаврилов отметил важность точного учёта взносов, чтобы информация о трудовой деятельности работников была корректной. Он считает, что программа долгосрочных сбережений с поддержкой бюджета поможет людям задумываться о будущем. Модернизация инвестирования позволит вкладчикам выбирать уровень риска и доходности. По мнению Гаврилова, если государство будет двигаться в этом направлении, молодое поколение сможет уверенно встретить старость.