В глазированных сырках «РостАгроКомплекса» нашли десятикратное превышение дрожжей

В глазированных сырках «РостАгроКомплекса» нашли десятикратное превышение дрожжей. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

По данным канала, несоответствие требованиям выявили в образце творожного сырка с сахаром и ароматом ванили жирностью 16,5%, масса — 90 гр.

Превышение дрожжей в продукте может указывать на нарушение производственных процессов. Это способно привести к развитию патогенных микроорганизмов и отравлению, а также вызвать расстройства ЖКТ — вздутие и дискомфорт.