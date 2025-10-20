Рязань
Ученые обнаружили на краю галактики еще одно «Солнце»
Группа астрономов с помощью телескопа Gaia обнаружила новую гигантскую звезду J0715-7334 на краю Млечного Пути. Эта красный гигант горячий, как Солнце, но в 30 раз тяжелее и содержит в 10 раз меньше металлов, чем самые бедные известные звезды. Находится примерно в 85 000 световых годах, предположительно в Большом Магеллановом Облаке. Уникально низкое содержание углерода отличает её от других звёзд с низким уровнем железа. Открытие помогает лучше понять эволюцию звёзд в ранней Вселенной.

Группа астрономов с помощью телескопа Gaia обнаружила новую гигантскую звезду под названием J0715-7334 на краю нашей галактики, Млечного Пути. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на материал из научного журнала Live Science.

Эта звезда такая же горячая, как Солнце, но в 30 раз тяжелее. Ученые считают, что она является потомком первых звезд, которые появились во Вселенной.

Звезда J0715-7334 представляет собой красный гигант и содержит очень мало металлов — в 10 раз меньше, чем самая бедная известная звезда. Она находится примерно в 85 000 световых годах от Земли, но точное расстояние пока сложно определить.

Скорее всего, эта звезда образовалась в Большом Магеллановом Облаке — маленькой галактике, которая вращается вокруг Млечного Пути. Низкое содержание углерода в J0715-7334 отличает её от других звезд с низким содержанием железа. Это открытие поможет ученым лучше понять, как звезды развивались в ранней Вселенной.

Фото: NASA / ESA / Leah Hustak / Live Science