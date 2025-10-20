Ученые нашли неожиданный механизм борьбы с раком

Отмечается, что при мутации гена BRCA2 окислительный стресс может подавлять рост опухолей. Ученые вызвали окислительный стресс у крыс, введя им соединение Fe-NTA (железо с нитрилотриуксусной кислотой). К удивлению исследователей, раковые опухоли у мутантных животных не начали развиваться чаще. Более того, спустя три недели после введения вещества у крыс с мутацией активировался ферроптоз — форма клеточной смерти, зависящая от железа. Это привело к уничтожению потенциально раковых клеток.

Ученые нашли неожиданный механизм борьбы с раком. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на журнал Redox Biology.

Выяснилось, что при накоплении железа в клетках происходит повреждение митохондрий и усиление перекисного окисления липидов, что запускает ферроптоз. Этот процесс, по мнению авторов, сработал как механизм защиты.