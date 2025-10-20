Совфед поддержал упрощение оформления гражданства по рождению

Конституционный комитет Совфеда поддержал законопроект, упрощающий оформление гражданства для новорожденных. Теперь заявления о гражданстве можно подавать в электронном виде, что заменит обязательное личное обращение с бумажными документами. Закон, затрагивающий статьи 13 и 32 закона «О гражданстве РФ», рассмотрят на пленарном заседании Совфеда в среду. Электронная подача будет доступна не только родителям, но и военнослужащим в зоне СВО. МВД получит полномочия устанавливать порядок подачи таких заявлений, что ускорит и облегчит процесс оформления гражданства.

