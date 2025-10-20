Рязань
Совфед поддержал упрощение оформления гражданства по рождению
Конституционный комитет Совфеда поддержал законопроект, упрощающий оформление гражданства для новорожденных. Теперь заявления о гражданстве можно подавать в электронном виде, что заменит обязательное личное обращение с бумажными документами. Закон, затрагивающий статьи 13 и 32 закона «О гражданстве РФ», рассмотрят на пленарном заседании Совфеда в среду. Электронная подача будет доступна не только родителям, но и военнослужащим в зоне СВО. МВД получит полномочия устанавливать порядок подачи таких заявлений, что ускорит и облегчит процесс оформления гражданства.

Конституционный комитет Совета Федерации поддержал законопроект, который упрощает процесс оформления гражданства для новорожденных. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь законные представители смогут подавать заявления о получении российского гражданства в электронной форме, что значительно упростит процедуру. В настоящее время такие заявления принимаются только в бумажном виде и требуют личного присутствия в территориальном органе МВД России.

Планируется, что закон будет рассмотрен на пленарном заседании Совфеда в среду. Изменения касаются статей 13 и 32 закона «О гражданстве Российской Федерации». Нововведение позволит не только родителям, но и военнослужащим, находящимся в зоне СВО, подавать заявления в более удобном формате. МВД России получит полномочия по утверждению порядка подачи электронных заявлений, что сделает процесс более доступным и оперативным.