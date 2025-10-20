Синоптики сообщили о приходе потепления в Рязанскую область

Эта неделя будет теплой, но с небольшими дождями. «Сегодня и завтра ожидается днем +9°C с моросящими осадками, ночью — +3-6°C. К выходным усилятся дожди, при этом температура поднимется до +10, +12°C, — сказал Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что снега и заморозков не будет.

