С начала года в Рязанской области рассмотрели 9 уголовных дел, связанных с нацпроектами

Из них семь дел касались преступлений в рамках национального проекта «Демография», по одному делу — в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Здравоохранение». Сумма материального ущерба составила 2 млн 300 тысяч рублей.