С начала года в Рязанской области рассмотрели 9 уголовных дел, связанных с нацпроектами
С начала года в Рязанской области рассмотрели 9 уголовных дел, связанных с нацпроектами. Об этом сообщает прессс-служба прокуратуры.
Из них семь дел касались преступлений в рамках национального проекта «Демография», по одному делу — в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Здравоохранение». Вынесены обвинительные приговоры в отношении семи лиц: шесть осуждены по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) в рамках нацпроекта «Демография», один — по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в сфере «Здравоохранения».
В отношении двух лиц приняты решения о прекращении уголовных дел по нереабилитирующим основаниям.
Сумма материального ущерба составила 2 млн 300 тысяч рублей.