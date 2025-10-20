Рязанскую область накрыл циклон «Хеннинг»

Из-за циклона на юге России выпало больше нормы месячных осадков. Сильные дожди прошли на Кубани, в Ростовской, Волгоградской областях. 20 октября циклон накрыл юг Центральной России. Местами выпадет до 8-13 миллиметров осадков. На сайте рязанского Гидрометцентра указано, что дождь в регионе ожидается до 25 октября.

Рязанскую область накрыл циклон «Хеннинг». Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, из-за циклона на юге России выпало больше нормы месячных осадков. Сильные дожди прошли на Кубани, в Ростовской, Волгоградской областях.

Согласно прогнозу специалиста, 20 октября циклон накрыл юг Центральной России. Местами выпадет до 8-13 миллиметров осадков.

На сайте рязанского Гидрометцентра указано, что дождь в регионе ожидается до 25 октября.