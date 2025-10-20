Рязань
Рязанские врачи провели сложную операцию
Врачи Рязанского кардиодиспансера провели сложную операцию. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба регионального минздрава в своих соцсетях.

Рязанке три года назад имплантировали биологический аортальный клапан. Недавно женщина экстренно поступила в кардиодиспансер с инфарктом миокарда.

Отмечается, что проводить коронарографию (исследование сосудов сердца) было трудно, потому что каркас искусственного клапана перекрывал отверстия в аорте.

«От нас потребовалась особая осторожность. При вводе катетера можно было легко повредить створки биологического протеза. Это грозило самыми негативными последствиями для пациентки», — рассказал руководитель Центра высоких технологий рентгенэндоваскулярной хирургии и аритмологии Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков.

Операция длилась в течение двух часов вместо 40 минут. Врачи провели инструмент через ячейки каркаса клапана, установили стент и спасли женщину.

«Операция прошла успешно. Клапан работает, сосуды чистые, прогнозы положительные», — отметил Сергей Бирюков.

Сейчас рязанка проходит реабилитацию.