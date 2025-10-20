Рязанская область получит еще 160 миллионов рублей на развитие современной городской среды

Как рассказал председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от региона Андрей Макаров, Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил направление в Рязанскую область дополнительного финансирования. Субсидии в размере 160 миллионов 94,4 тысяч рублей поступят в регион на реализацию программы формирования современной городской среды. В общей сложности на эти цели область в 2025 году получит 457 миллионов 349,6 тысяч рублей.

«Программа формирования комфортной городской среды по инициативе нашего Президента В. В. Путина продлена до 2030 года. По поручению главы государства увеличиваются средства на ее реализацию. Сейчас программа стала сегментом нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, который предусматривает развитие и обустройство территории, создание современной, комфортной, безопасной и удобной среды. При этом необходимо внимательно следить за расходованием средств, которые выделяются из бюджета на программу, в том числе с использованием такого эффективного механизма, как депутатский контроль», — подчеркнул Андрей Макаров.

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, дополнительно полученные 160 миллионов рублей направят на обустройство участка Лыбедского бульвара в районе улицы Маяковского в Рязани.

«Благодаря дополнительной федеральной поддержке продолжим работу по созданию прямого пешеходного пути от Кремля до ЦПКиО. Это часть 17-километрового маршрута „Рязань пешеходная“, который объединит ключевые достопримечательности города. Жители и гости региона уже смогли оценить восстановленную Рязанскую ВДНХ, Лыбедский бульвар, Дом молодежи и многое другое. Шаг за шагом приводим в порядок знаковые объекты и объединяем между собой пешеходными путями», — сказал Павел Малков.