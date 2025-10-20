Рязанская ГАИ рассказала о пострадавшем в аварии на проезде Шабулина

ДТП случилось 19 октября, недалеко от дома № 30. По предварительной информации, 19-летний молодой человек за рулем автомобиля «Джили» столкнулся с «Митсубиси Лансер», под управлением 20-летнего рязанца. В результате происшествия водитель второй иномарки получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.