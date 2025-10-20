Рязанец выступил в шоу Андрея Малахова на «России-1»

Житель Рыбного Андрей Тимофеев (сценический псевдоним TIMOFEEW) снялся в телепередаче Андрея Малахова «Привет, Андрей»,. Исполнитель спел песни «На недельку в Комарово» и «Ночной февраль». Отмечается, что ранее Тимофеев участвовал в съемках программы «Песни от всей души».