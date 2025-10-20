Рязанцы рассказали о ночной драке. Информацию разместил Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
Инцидент случился на улице Сельских Строителей, в районе дома № 5к1.
По словам автора поста, потасовка произошла между жильцами второго этажа, которые несколько лет регулярно выпивают по ночам, бьют своих детей и животных.
«Вызывать полицию без толку. Ночью была замечена шумная компания (подозрение на них), распивали алкоголь у дома, ничего особенного, дальше женщина с грудным ребенком бегала пытаясь угомонить драку между своим мужем и жителем дома, который был со своей женой и ребенком лет 7. Девочка в страхе начала кричать, убежала прятаться в кусты, женщина с грудным ушла в машину. Другая женщина пыталась разнять, в связи с чем ее швырнули, ударили несколько раз», — говорится в сообщении.
Уточняется, что один из участников конфликта в процессе потерял сознание. В конечном итоге на место прибыл наряд полиции.
Официальная информация не поступала.