Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 21 октября

Жителей Скопина предупредили об отключении воды. По информации МКП «СВС», во вторник, 21 октября, с 9:00 до 17:00 ориентировочно не будет холодного водоснабжения. В это время будут проводиться ремонтные работы внутриплощадной системы водоснабжения на станции.

