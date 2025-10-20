Рязань попала в топ городов по внедрению принципов устойчивого развития

Рязань вошла в топ-15 лидеров рейтинга, проводимого агентством «Эксперт РА», по оценке 82 административных центров российских регионов на предмет степени внедрения принципов устойчивого развития за последние три года. Анализ проводился на основании данных Росстата, Росприроднадзора, ЕМИСС, индекса ВЭБ. РФ, а также материалов с сайтов городских органов власти.

В управленческом блоке Рязань демонстрировала высокий рост инвестиций в основной капитал на душу населения: с 57,2 тысяч рублей в 2022 году до 92,1 тысяч рублей в 2024 году (прирост составил более 60%).

Высокими темпами росли объемы производства (+38,2%).

Рязань заняла седьмое место по уровню исполнения городского бюджета (исполнение бюджета по доходам 112,9%, по расходам — 98% в 2024 году).

Высокий уровень показателей демонстрировала Рязань и по социальному блоку:

низкий уровень безработицы — 0,14% за 2024 год (в среднем по городам 0,3%);

превышение среднемесячной заработной платы в 5,6 раза над величиной прожиточного минимума региона (в среднем по городам — в пять раз);

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах — 100%;

доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составила 50,9% (в среднем по городам — 45%);

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя — 34,2 квадратных метра на одного жителя (пятое место в ЦФО).

Площадь зеленых насаждений в расчете на душу населения в Рязани составила 11,4 га (в среднем по городам — 10 га).