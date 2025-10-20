Рязань попала в топ городов по внедрению принципов устойчивого развития

Рязань вошла в топ-15 лидеров рейтинга, проводимого агентством «Эксперт РА», по оценке 82 административных центров российских регионов на предмет степени внедрения принципов устойчивого развития за последние три года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Анализ проводился на основании данных Росстата, Росприроднадзора, ЕМИСС, индекса ВЭБ. РФ, а также материалов с сайтов городских органов власти.
В управленческом блоке Рязань демонстрировала высокий рост инвестиций в основной капитал на душу населения: с 57,2 тысяч рублей в 2022 году до 92,1 тысяч рублей в 2024 году (прирост составил более 60%).
Высокими темпами росли объемы производства (+38,2%).
Рязань заняла седьмое место по уровню исполнения городского бюджета (исполнение бюджета по доходам 112,9%, по расходам — 98% в 2024 году).
Высокий уровень показателей демонстрировала Рязань и по социальному блоку:
- низкий уровень безработицы — 0,14% за 2024 год (в среднем по городам 0,3%);
- превышение среднемесячной заработной платы в 5,6 раза над величиной прожиточного минимума региона (в среднем по городам — в пять раз);
- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах — 100%;
- доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составила 50,9% (в среднем по городам — 45%);
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя — 34,2 квадратных метра на одного жителя (пятое место в ЦФО).
Площадь зеленых насаждений в расчете на душу населения в Рязани составила 11,4 га (в среднем по городам — 10 га).